Inicia no próximo dia 14 de setembro a programação da 35ª Semana Farroupilha, em Concórdia. As atividades estão sendo organizadas pelo CTG Fronteira da Querência e visa marcar as comemorações alusivas ao Dia do Gaúcho, celebrado no dia 20 do próximo mês.



Em entrevista ao Mesa Redonda, na manhã desta quinta-feira, dia 23, o primeiro capataz do CTG, Juscelino Miolla, destaca que a programação inicia no dia 14 com o recebimento da Chama Crioula, na BR 153. Durante esse dia haverá várias atividades. O símbolo será trazido para o CTG Fronteira da Querência, no dia 15 de Setembro.



Durante o período, a programação será desenvolvida em vários locais e no dia 20 de setembro, Dia do Gaúcho, acontece o encerramento e extinção da chama, com a exibição do filme Origem e Evolução do Gaúcho, no Rio Grande do Sul e do Brasil.



As atividades da Semana Farroupilha encerram no dia 23 de setembro com o culto gaúcho, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, em Concórdia.