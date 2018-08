O leite materno é considerado o “ouro líquido” para a vida das pessoas. Seus benefícios são inúmeros e o consumo garante muita saúde e vitalidade. Mas isso é sabido por poucas pessoas ou sendo ignorado ou impedido em função de alguns fatores. Prova disso é que apenas 38,6% dos brasileiros se alimentam só com o leite da mãe, segundo dados da Organização Mundial da Saúde – OMS. Para melhorar estes índices e fazer com que muitas crianças se beneficiem do aleitamento, foi instituído no Brasil, em 2017, o Agosto Dourado.



Neste ano, a Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e com o Apoio da Associação de Aleitamento Materno de Concórdia e Região – AMAR, abraçou a campanha e preparou materiais de divulgação e conscientização. Na tarde desta quarta-feira, 22, um ato no Centro Administrativo marcou o lançamento de um vídeo, que traz depoimentos de mães e aponta os principais benefícios da amamentação. Na oportunidade também foram registradas imagens de mães e bebês em frente a árvore dourada, preparada no jardim da prefeitura.



A presidente da AMAR, Lígia Engel, demonstrou-se emocionada e disse ser um sonho, ter toda mobilização em torno desta causa nobre, que é o aleitamento materno. “Há três anos estávamos estruturando a entidade e hoje já temos este apoio que é importante para toda a sociedade, pois a ideia é ajudar mães e filhos para uma vida saudável”, comentou ele, ressaltando o resultado muito positivo da produção do vídeo e das demais ações que compõem a campanha.

O prefeito Rogério Pacheco, que teve a companhia da primeira dama Jucela, durante todo o ato, agradeceu imensamente o empenho das voluntárias da AMAR e também da Secretaria de Saúde, quanto a campanha e a causa. “Entendo ser o Agosto Dourado o mês mais importante, por pode prevenir muitas doenças que são trabalhadas em outro meses, como o Outubro Rosa e Novembro Azul, por exemplo”, destacou o prefeito, ressaltando que já fez encaminhamentos positivos para atender um pedido da AMAR, que busca a autorização para que as crianças atendidas nos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs, recebam o leite materno, enquanto a mãe puder oferecer. “Vamos viabilizar isso, por entendermos a importância”, adiantou.

Dados da OMS



Segundo a Organização Mundial da Saúde, a amamentação salva vidas. Seus benefícios ajudam a manter os bebês saudáveis em seus primeiros dias e também na vida adulta. O aleitamento materno deve ser iniciado numa hora depois do nascimento. Recomenda-se amamentação exclusiva para bebês até seis meses de idade e pode se entender até dois anos (com combinação de outros alimentos).



O leite materno contribui para a saúde em todos os aspectos e para o desenvolvimento cognitivo ao longo da vida. Durante a amamentação, a mãe vai passar todos os anticorpos e nutrientes para o bebê. A amamentação previne diarreia e pneumonia, duas das maiores causas de morte em crianças. O recomendável é que o bebê mame por livre-demanda, ou seja, a hora e pelo tempo que quiser.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).