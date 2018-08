As equipes do Consórcio Trix-Infracon estão encontrando mais dificuldade do que o previsto para concluir as obras de implantação da rede de coleta de esgoto no centro de Concórdia. Os trabalhos seguem em um ritmo mais lento do que o esperado devido à quantidade de interferências no subsolo, como dutos da rede de água e de telefonia e galerias de drenagem; e à umidade do solo na região central.

As paralisações por problemas no fornecimento de massa asfáltica também contribuíram para estender o prazo de conclusão da obra. A empresa responsável por fornecer insumos estava encontrando dificuldades em atender a demanda da obra.

A expectativa da equipe técnica é de finalizar a etapa de implantação da rede até outubro deste ano. Atualmente, já foi implantada 96% da rede de coleta de esgoto prevista em projeto.

Outra etapa da obra, que é a construção da Estação de Tratamento de Esgoto, está andando dentro do cronograma e tem mais de 53% do projeto já executado. O índice global de execução da obra está em 75% e o prazo para conclusão é para o fim deste ano.

Fornecimento de massa asfáltica normalizado

Agora a obra do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia conta com dois fornecedores de massa asfáltica, que é utilizada para fechar as valas onde a canalização foi instalada. Com isso a equipe técnica pretende agilizar os trabalhos de pavimentação e deixar as valas abertas somente pelo tempo necessário para a implantação da rede.

Confira quais as ruas em obras:

• Rua Dr. Maruri (entre as ruas Getúlio Vargas e Orestes Farina)

• Rua Senador Attílio Fontana (entre as ruas do Comércio e Dr. Maruri)

• Rua Getúlio Vargas (entre as ruas Adilo Mutzemberg e Marechal Deodoro)

• Rua do Comércio (entre as Rua Orestes Farina e a Travessa Lamonato)

• Rua Orestes Farina (entre as ruas do Comércio e Dr. Maruri)

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES-Casan)