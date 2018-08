Os vereadores Dilamar Peres Mendes (MDB) e Igor Antônio Grisa (PP) apresentaram, na última semana, uma proposta, sugerindo um projeto para o controle a população cães e gatos no município de Irani. O ante-projeto também prevê a prevenção de zoonoses. A proposta foi encaminhada ao Executivo para análise e possíveis adequações.

De acordo com os vereadores, no município de Irani há problemas envolvendo animais domésticos, especialmente cães e gatos. Ainda segundo eles, muitos destes problemas estão relacionados à reprodução descontrolada, falta de cuidados e desenvolvimento de zoonoses. Os vereadores também argumentam no projeto, que muitos proprietários de animais não possuem condições financeiras de dar o tratamento médico veterinário necessário, bem como, tomar medidas de esterilização com o objetivo de evitar a reprodução. “No tempo da prefeita Adelaide a Prefeitura auxiliava com o material para a castração, por exemplo, e com o atendimento veterinário, que era feito aos sábados nos bairros. Esse trabalho permaneceu por um tempo na gestão do prefeito Mauri, mas foi cancelado e precisamos retomar”, comenta Peres.

A ideia é que sejam realizados procedimentos de esterilização cirúrgicas, campanhas educativas e aplicação de leis que determinam posse responsável de animais domésticos. Pela proposta, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância em Saúde Municipal, Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica, fica responsável pela coordenação do projeto e execução das ações. O trabalho contaria com o auxílio de ONGs de proteção animal. “Apresentamos a ideia na Câmara, mas como isso gera despesas ao Município, temos que aguardar a análise do Executivo, que pode fazer alterações e sugestões no projeto, e aí devolver ao Legislativo para a votação”, explica Dilamar. “Nossa expectativa é que a Administração analise e dê sequência no projeto, pois é necessário, temos que resolver este problema”, argumenta ele.