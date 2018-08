O Programa Crescendo e Empreendendo teve início, na última semana, em Concórdia, com a capacitação de professores, profissionais da área de assistência social, empresários e demais pessoas que se dispuseram a atuar como voluntários. O curso, com duração de três dias, foi ministrado pelo consultor credenciado ao Sebrae/SC, Roni Rodrigues de Brito, com o objetivo de prepará-los para implementação das atividades aos jovens. A solução integra as ações do Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pela Prefeitura e pelo Sebrae/SC e será aplicada em colégios, nos grupos do Conselho Regional de Assistência Social (CRAS), entre outros espaços, para jovens de 14 a 18 anos.

Criado com a intenção de despertar o empreendedorismo nos jovens como estratégia para inclusão social e acesso ao mercado de trabalho com noções de organização, autodesenvolvimento, criatividade e comunicação, o programa busca prepará-los para identificar oportunidades de negócio, estimular reflexões sobre empreendedorismo e sobre o ingresso na vida profissional. O objetivo é que compreendam o empreendedorismo como base de conhecimento e forma perceberem a importância de estudar, além de contribuir na busca pelo primeiro emprego, estimular a deixar vícios e ajudar a gerenciar questões relacionadas ao cotidiano.

O empresário Rogério Antônio Cecchin, que participou da capacitação com o objetivo de ministrar o curso na comunidade, destacou que a iniciativa foi essencial para conhecer mais sobre empreendedorismo e, com isso, estar preparado para aplicar o programa ao público-alvo. “Essa metodologia do Sebrae dá oportunidade para que esses jovens despertem interesse em ter um comportamento empreendedor, tanto na escola, como em casa, além de ajudar a criar novos horizontes para a vida. Isso, sem dúvida, fará uma grande diferença no futuro deles”.

A psicóloga Josiana Wierzynski comentou que iniciou o curso cheia de curiosidades. Suas expectativas eram dispor de uma ferramenta a mais para ajudar os jovens que atende no CRAS a superarem suas vulnerabilidades e a obterem uma oportunidade que, muitas vezes, o mercado formal não oferece. “Iniciei com essas expectativas e ao final do curso, vi que os ganhos não foram somente para o meu trabalho. Além de todo o conhecimento que adquiri, pude conhecer pessoas que vão ampliar meu network, consegui enxergar algumas oportunidades com outro olhar que modificou minha visão de mundo. O melhor de tudo é que estou cheia de ideias para voltar para o meu trabalho e ser uma intraempreendedora. Mesmo trabalhando com um público com história difícil e complexa, o mais bacana de tudo isso é estar motivada e saber que podemos fazer diferença”.

A gerente de vendas da Ford, Sueli Solento, atua em um projeto social e contou que teve a oportunidade de ser convidada pela CDL para participar do treinamento. “Como sou voluntária em alguns projetos sociais, fiquei impactada com todas as ferramentas que foram disponibilizadas para que a gente possa transferir informações e para que possamos influenciar nossos jovens a empreender. Fiquei feliz porque saí do curso com convicções de que é possível incentivar e multiplicar empreendedores. Obrigada à Prefeitura e ao Sebrae/SC que nos deram essa oportunidade. Acredito que vamos fazer a diferença na vida de muita gente ao plantar sementinhas para que nossos adolescentes empreendam em suas comunidades onde poderão atuar”.

Crescendo e empreendendo

A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Educação Empreendedora do Sebrae (PNEE) que visa levar o empreendedorismo às diversas instituições de ensino, considerando os diferentes níveis e modalidades da educação. São duas fases: a primeira é capacitação de multiplicadores voluntários. Depois é aplicado aos jovens entre 14 a 18 anos por meio de oficinas divididas em três encontros: 1º) Descobrindo atitudes empreendedoras; Características de Comportamento Empreendedor, Trabalho e Negócio 2º) Empreendedorismo na vida, no mundo do trabalho e dos Negócios; e 3º) Pensando no Futuro.

(Fonte: MB Comunicação)