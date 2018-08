Se depender das questões técnicas, sim! Concórdia será eleita a cidade sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina de 2020. Diferente do que muita gente pensa, inclusive esse que vos escreve, a Capital do Trabalho deixou uma excelente impressão aos inspetores da Fesporte. Uma comitiva da Capital do Estado esteve na Capital do Trabalho na terça-feira, dia 21, para vistoriar os aparelhos esportivos e locais que podem abrigar modalidades esportivas durante os Jasc. Conforme relatos, todos saíram de Concórdia impressionados com o que viram e já colocam a cidade em condições plenas de receber a competição. O anúncio oficial ocorre durante os Jasc de Caçador, em novembro.



Mas todo mundo sabe que questões técnicas não são o suficiente para trazer os Jogos Abertos para Concórdia. A história recente da competição comprova isso. Há o fator político, que pesa e pesa muito. E isso vai exigir empenho, esforço e estômago das pessoas que estão lutando pelo direito de sediar os jogos abertos daqui a dois anos.



Digo isso baseado no episódio de 2009, quando Concórdia se candidatou para ser sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina e travou um duelo com Chapecó, que havia sediado a competição em 2005, ou seja quatro anos antes. Já Concórdia teve o Jasc pela última vez lá em 1997. Por razões que a própria razão desconhece até hoje, o Jasc acabou indo para a maior cidade do Oeste, em 2009. Tal episódio pegou mal no estado inteiro, tendo em vista que o aspecto técnico não foi o principal item analisado pela comissão responsável na época.



Bem, como águas passadas não movem moinhos, vamos olhar para frente! Para 2020, a Capital do Trabalho está na disputa com outras quatro cidades que são Jaraguá do Sul, Rio do sul, São José e Brusque. Os auditores da Fesporte já adiantaram que a maior cidade da Amauc tem condições de receber a competição e, o que é melhor, com o mínimo de investimentos para reformas de aparelhos esportivos. Porém, as lideranças locais devem se atentar ao fator político, já que Brusque, cidade onde nasceram os Jogos Abertos, também está no páreo e quer sediar a competição poliesportiva em um ano emblemático. Em 2018, é a edição de número 60 dos Jogos Abertos, ou seja, 60 anos de competição. A disputa promete ser ferrenha.



Outra questão que tem que ser analisada é o envio de recursos da Fesporte para Concórdia, no sentido de auxiliar nas melhorias dos locais de jogos./ A Fesporte sinalizou nesta semana que pode vir algo entre R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões. Em edições anteriores houve chiadeira em relação à disparidade de recursos alocados em anos anteriores. Quero dizer que uma cidade recebeu valor "X" num ano e outro municípios ficou com "Y", em outro.



No mais, pelo que foi colocado a cidade de Concórdia merece sediar os Jogos Abertos. Agora, os Jogos Abertos têm que fazer por merecer a cidade de Concórdia. A história nos mostra isso e já comentei sobre esse assunto nesse mesmo espaço.