Trabalhos estão concentrados no ginásio Tancredão e na parte externa do parque.

Os trabalhos de montagem dos estandes e estruturas externas para a FEMIX 2018 de 5 a 9 de setembro realizados pela montadora oficial da feira Clóvis Produções e Eventos tiveram início nesta terça-feira, dia 21.

Para organizar os mais de 150 espaços 18 pessoas devem trabalhar direto no Parque até o dia da abertura. A responsável pelas montagens e expositores, Aline Munaretto, já está acompanhando de perto os trabalhos.

Por enquanto a montagem está concentrada no rebaixamento do teto do Ginásio Tancredão, lavagem externa de alguns pontos como restaurante e amanhã, dia 22, começa a montagem dos estandes internos. Hoje também tiveram início os trabalhos de montagem externas.

O visual diferente com a construção de um novo Palco Alternativo próximo ao Centro e Eventos com Praça de Alimentação deverá ser um dos pontos altos da feira. As rádios também estão se organizando para começar a construção dos estúdios nos próximos dias nas áreas externas em frente ao Pavilhão da Indústria e Comércio no Tancredão.

A expectativa dos organizadores é de que os expositores consigam iniciar o processo de montagem de suas estruturas e organizar os locais a partir do domingo, dia 2, sendo que o prazo de conclusão de montagem encerra na quarta até o término da manhã. “Estamos trabalhando com um cronograma organizado, não apenas em relação a estrutura do Parque e dos espaços que devem abrigar os expositores, como de segurança e limpeza. Além de uma segurança privada contaremos mais uma vez com o importante apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Voluntários. É uma feira grandiosa que exige preocupação nos detalhes para que tudo ocorra bem nos cinco dias de evento”, avalia o coordenador geral da feira, Heldemar Maciel.

Durante cinco dias de exposição, os empresários do ramo de móveis, imóveis, decoração, acabamentos, artigos para o lar, eletrodomésticos, eletrônicos, construção civil, arquitetura, paisagismo, ornamentação, instituições de ensino, veículos leves, pesados, motocicletas, confecção, calçados, acessórios, beleza, artesanato, agricultura familiar, serviços, equipamentos, alimentação, bebidas, diversão e lazer terão a oportunidade de mostrar todo o seu potencial, divulgando a marca e ampliando a geração de negócios. Idealizada pela CDL Concórdia e promovida a cada dois anos a FEMIX 2018 é a maior Multissetorial dos últimos anos na região.

Em relação a internet os organizadores informam que será disponibilizado para os expositores um acesso individual para facilitar o uso em específico para os que terão utilização de máquina de cartão por meio da MHNET Telecom. Na segurança também novidades os expositores terão acesso as câmeras para acompanhar melhor a movimentação por meio da parceria com a Inviosat.

A abertura oficial da feira acontece na quarta-feira, dia 5, às 18h30min e após às 20h30min Show Nacional com a Família Lima. No mesmo dia visitação dos estandes e abertura mediante convite para a Vila FEMIX. A Feira de Grandes Negócios acontece de 5 a 9 de setembro no Parque de Exposições em Concórdia com entrada gratuita. Acompanhe a nossa página no Facebook @femixconcordia e todas as informações neste site Link – FEMIX.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)