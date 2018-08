A Celesc está investindo quase R$ 10 milhões para melhorar o sistema de abastecimento de energia elétrica em alguns municípios da região. Algumas obras já estão em andamento.



Conforme informações, a estatal está investindo R$ 3.085.111,16 em Arabutã e Ipumirim em modernização dos equipamentos de proteção e transmissão de dados para o Centro de Operação. A previsão é concluír esses serviços no mês de maio de 2019 e cerca de 3,8 mil unidades consumidoras serão beneficiadas com essas melhorias.



Na subestação do Santa Cruz, em Concórdia, estão sendo feitas melhorias no sistema, ao custo de R$ 1.894.848,70, o que via beneficiar 32,991 unidades. A previsão de término é março do próximo ano.



Já na subestação de São Cristóvão, os investimentos são de R$ 4.233.799,83, em equipamentos para atender a Linha de Transmissão e novo transformador. Vão ser beneficiadas 5.277 unidades de consumo.



O valor total desses investimentos é de R$ 9.213.759,69.



A Estatal também está fazendo melhorias na sua sede, visando ter acessibilidade.