Camila Bonassi Maia (foto), 15 anos, foi encontrada pela Polícia Militar na Rodoviária de Concórdia no início da tarde desta quarta-feira, 22 de agosto. Ela havia saído de casa há dois dias e não entrou em contato com familiares e amigos. A família registrou Boletim de Ocorrência e fez apelo nas redes sociais para que a comunidade auxiliasse com informações.

A jovem está bem e ainda não se sabe onde ela permaneceu durante esses dias. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.