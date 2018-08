O Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou recurso da defesa e manteve a condenação de A.L.P por tráfico de drogas, porte d e arma e resistência a prisão, em Concórdia. A decisão foi proferida no dia 27 do mês passado, em que a corte rejeitou as alegações da defesa e seguiu o entendimento já manifestado pelo Ministério Público para a manutenção da pena de dez anos, um mês e dez dias de prisão no regime inicial fechado, fruto de sentença da primeira instância. A defesa pedia a absolvição do acusado e, em último caso, a diminuição da pena.



A.L.P foi preso no dia três de fevereiro desse ano após abordagem da Polícia Militar. Ele portava 42 comprimidos de ecstasy e uma arma de fogo ilegal. Ao ser preso, o acusado também teria desferido socos e cotoveladas nos policiais, que usaram da força física para imobilização.



Com a decisão, proferida no mês passado, A.L.P permanece detido no Presídio Regional de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)