Três alunos do SESI Concórdia, que integram o time AgroRobots, se classificaram para a etapa Nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que irá acontecer de 6 a 9 de novembro, em João Pessoa, na Paraíba. No último fim de semana, a equipe disputou a etapa estadual na cidade de Araranguá, ficando em primeiro lugar. Representaram a regional Centro/Oeste (Concórdia/Seara) os alunos: Danimar Campos Costa, Luís Turmena Provin e Pedro Gutbier. A técnica da equipe é Jandira Saiba e o professor orientador é Ricardo Gabiatti.

Durante a competição, os alunos construíram um robô que tinha que desenvolver missões como: passar por obstáculos e resgatar vítimas. Os estudantes do SESI, classificados para a etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica, participam das atividades no SESI Escola durante o contra turno escolar. Eles têm a oportunidade de aprender de forma lúdica, aplicando esse aprendizado de um jeito prático e divertido.

“Para nós do SESI é um orgulho termos esses alunos classificados para a etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica. Foi um resultado excelente. Esse time já está se preparando há longa data. É mais uma conquista que comprova a eficiência do trabalho realizado até aqui”, destaca a diretora regional do SESI, Rosane Kunen.

A Robótica no SESI é uma atividade que contribui com o desenvolvimento das competências do século XXI, dando ao estudante oportunidade de vivenciar conceitos da engenharia, da física, da matemática e do design, desenvolvendo o raciocínio lógico, analítico e crítico, além da criatividade, do trabalho colaborativo, das habilidades de pesquisa científica, estimulando os estudantes a colocar a mão na massa e construir protótipos, criar hipóteses, analisar resultados.

(Fonte: PG Comunicação)