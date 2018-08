Uma adolescente de 15 anos está desaparecida desde o começo da manhã da última segunda-feira, dia 22, em Concórdia. O fato foi registrado por familiares através das redes sociais e, também, em Boletim de Ocorrência, na Central de Polícia Civil.



De acordo com Salete Gardino, vó da adolescente, trata-se de Camila Bonassi Maia, de 15 anos. A jovem foi vista pela última vez no começo da manhã da última segunda-feira, dia 20, quando saiu de casa, nas proximidades do Sesi. Em entrevista a Rádio Aliança, Salete informa que a jovem trajava uma calça jeans e um moletom de cor preta. "Ela nunca fez isso antes", conta a avó.



Em função da falta de notícias da própria neta, Salete conta que pediu ajuda a um grupo de voluntários, que formou o GDR, Grupo de Busca e Resgate. O grupo, com auxílio de cães farejadores, realizou buscas durante a noite da terça-feira, dia 22. Foram conseguidas possíveis pistas por onde a jovem pode ter passado.