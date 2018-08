A Embrapa Suínos e Aves, unidade descentralizada da empresa de pesquisa agropecuária vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está oferecendo 158 vagas em sete cursos presenciais que acontecem a partir de setembro em Concórdia-SC.





Os cursos abordam geração e utilização de biogás por biodigestores; custos de produção de suínos e frangos de corte para produtores do sistema integrado (uma turma em outubro e outra em novembro); manejo em suinocultura nas fases de reprodução, maternidade e creche e resíduos da produção; doenças respiratórias e entéricas dos suínos; diagnóstico laboratorial de Campylobacter aplicado à avicultura; e formação em cultivo de células. As capacitações são presenciais e os valores de inscrição variam de R$ 150 a R$ 1.150. Os instrutores são técnicos, analistas e pesquisadores do centro de pesquisa.





As informações sobre cada curso estão no site da Embrapa Suínos e Aves, no endereço www.embrapa.br/suinos-e-aves/cursos, onde também estão disponíveis as instruções para fazer a inscrição. Ainda, é possível se pré-inscrever em outros cursos previstos para acontecer nos próximos meses. Em caso de dúvidas, basta escrever para o e-mail cnpsa.eventos@embrapa.br.





Cursos com inscrições abertas





Capacitação na geração e utilização de biogás por meio de biodigestores (30 vagas)

Realização do curso: 13 de setembro de 2018

Inscrições até: 3 de setembro de 2018

Valor: R$ 200,00





Curso sobre custos de produção de suínos e frangos de corte para produtores do sistema integrado (25 vagas)

Realização do curso: 2 de outubro de 2018

Inscrições até: 20 de setembro de 2018

Valor: R$ 150,00





Curso de manejo em suinocultura nas fases de reprodução, maternidade e creche e resíduos da produção (35 vagas)

Realização do curso: 3 a 5 de outubro de 2018

Inscrições até: 24 de setembro de 2018

Valor: R$ 150,00





Curso prático-teórico em doenças respiratórias e entéricas dos suínos (20 vagas)

Realização do curso: 23 a 25 de outubro de 2018

Inscrições até: 15 de outubro de 2018

Valor: R$ 1.150,00





Curso sobre custos de produção de suínos e frangos de corte para produtores do sistema integrado (25 vagas)

Realização do curso: 6 de novembro de 2018

Inscrições até: 26 de outubro de 2018

Valor: R$ 150,00





Diagnóstico laboratorial de Campylobacter aplicado à avicultura (8 vagas)

Realização do curso: 7 e 8 de novembro de 2018

Inscrições até: 29 de outubro de 2018

Valor: R$ 760,00





Curso de formação em cultivo de células (15 vagas)

Realização do curso: 12 a 14 de dezembro de 2018

Inscrições até: 3 de dezembro de 2018

Valor: R$ 560,00

(Fonte: Lucas Scherer Cardoso/Ascom Embrapa)