Encontro será no dia cinco de outubro, no Fórum da Comarca de Concórdia.

Foi marcada para o dia cinco de outubro, às 13h30, a Audiência de Instrução e Julgamento em relação ao crime de incêndio em residência, que destruiu um imóvel no Parque de Exposições. A reunião será às 13h30 na sala de audiências da Vara Criminal de Concórdia.



Na ocasião, estará no banco dos réus o homem de iniciais A.J.P.L, que é apontado como responsável por incêndio que consumiu a residência, em que ele morava, mas pertencia a outra pessoa. O crime foi no dia 28 do mês passado.



Conforme informações de testemunhas, ele estaria no local antes do fogo terminar. A.J.P.L foi detido mais tarde na área central de Concórdia, na companhia de dois adolescentes, que também teriam participado da ação.



Além de crime contra o patrimônio, ele responde por corrupção de menor.

(Com informações do repórter André Krüger).