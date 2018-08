Esse passo marca o início dos processos criminais. Operação foi deflagrada no fim do ano passado.

O Ministério Público de Santa Catarina apresentou mais duas denúncias contra os acusados indiciados na Operação Transformers. Conforme decisão do promotor Fabrício Pinto Weiblen, as denúncias são contra um total de seis pessoas, por crimes de associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação qualificada. Essa apresentação dá início aos processos criminais, decorrentes da operação, desencadeada no final de 2017.



Desde o mês de novembro do ano passado, o Ministério Público de Santa Catarina ingressou com diversas ações penais contar os alvos dessa referida investigação. Dois acusados foram condenados em primeira instância a 15 anos no regime fechado e três anos e seis meses, no inicial aberto, respectivamente.

Outros quatro foram condenados em outro julgamento. Todos respondem pelo crime de receptação e desemanche de carros, oriundos do Rio Grande do Sul.

(Com informações do repórter André Krüger).