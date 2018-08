Após a conquista do título na Liga Sul-Americana, a Seleção Brasileira agora foca as atenções em outros quatro confrontos contra a Argentina no Desafio das Américas, sendo nos dias 23 e 25 de setembro nas cidades de Porto Velho (RR) e Manaus (AM), respectivamente. Na sequência, a delegação embarca rumo a Buenos Aires para novos confrontos nos dias 26 e 30 do mesmo mês.





E a comissão técnica já definiu a lista de convocados para integrar o grupo, que conta com novidades, entre elas o ala Bruno Iacovino. Destaque do Jec/Krona (SC) na temporada, Bruno é filho de Vander Iacovino, campeão do Mundo com a Seleção Brasileira como jogador e integrante da comissão técnica que conquistou o Mundial em 2012.





Convocados -



Goleiros: Gian (ACBF - RS) e Willian (Jec/Krona (SC);



Fixos: Lê (ACBF - RS), Marlon (ACBF - RS) e Rodrigo (Magnus - SP);



Alas: Falcão (Magnus - SP), Marcel (Magnus - SP), Bruninho (Jec/Krona - SC), Leandro Lino (Magnus - SP), Bruno (Jec/Krona - SC), Felipe Valério (ACBF - RS) e Neguinho (Pato - PR);



Pivôs: Douglas (Corinthians - SP) e Higor (Corinthians - SP).



Comissão técnica

Supervisor - Reinaldo Simões

Treinador - Marquinhos Xavier

Auxiliar técnico - Fernando Ferretti

Preparador Físico - João Romano

Preparador Físico - Mauro Sandri

Treinador de Goleiros - Carlos Fred

Médico - Carlos Dorileo

Médico - Reinaldo Martins

Fisioterapeuta - Kléber Barbão

Rouparia - Airton Alves