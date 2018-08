A comissão técnica da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) começou na tarde de hoje, segunda-feira, às visitas aos locais que o Município vai disponibilizar visando a realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) em 2020. Segundo o superintendente da Fundação Municipal de Esportes (FMEC), Gil Artifon, estão sendo mostrados ginásios para a prática das modalidades de quadra, de bocha, bolão, além de espaços para o atletismo, futebol de campo e tiro ao alvo, dentre outros. "No caderno de encargos, além dos locais de competição, existe informações referentes a alojamentos, salas disponíveis, estrutura da rede hoteleira, meios de comunicação, hospitais", aponta.

Ocorreram visitas ao Centro de Eventos, Tancredão, ginásios da AABB, SER Sadia, SESI e AABB. Associação dos Motoristas, Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, Concórdia Piscina Clube e Escola Básica Municipal Giuseppe Sette.

DISPUTA - A definição sobre a sede dos JASC/2020 vai acontecer durante a realização de reunião do Conselho Estadual de Esportes, em Caçador, durante a realização dos Jogos Abertos deste ano. Além de Concórdia, São José, Jaraguá do Sul, Rio do Sul e Brusque desejam sediar a citada edição.

Fonte: Ascom Fmec