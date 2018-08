O vereador Artêmio Ortigara (PR) sugeriu que o município de Concórdia possa criar a Sala do Empreendedor. O objetivo é simplificar o processo de abertura de empresas no município em parceria com a criação do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. “É um modelo que vem sendo adotado em diversos municípios de Santa Catarina, que garante agilidade e facilidade para estas pessoas que querem empreender”, destacou.

Para Ortigara, simplificar os processos burocráticos é uma maneira de incentivar as pessoas que ainda acreditam e apostam em investimentos. “É uma atendimento específico que faz com que se ganhe tempo e agilidade. Em momentos que as pessoas querem apostar, fazer negócios, o que nós precisamos é não atrapalhar”, pontuou.

Com a sala do Empreendedor, o vereador entende que o investidor terá também orientações para que a empresa e o negócio possam caminhar de uma forma mais tranquila. “Muitas vezes existe toda a burocracia inicial, mas as pessoas não estão preparadas para a continuidade do negócio”, justificou.

Entre os itens apresentados como sugestão pelo vereador Ortigara, a Sala do Empreendedor tem como objetivo as seguintes atribuições:

a) disponibilizar aos interessados as informações necessárias à inscrição municipal no cadastro mobiliário e Alvará de Funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos de comunicação oficiais;

b) emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária;

c) orientação sobre procedimentos necessários para a regularização de registro e funcionamento, bem como situação fiscal e tributária das empresas;

d) analisar os expedientes necessários para viabilizar a implantação de empreendimentos;

e) Proceder à inscrição no cadastro de Mobiliário;

f) emissão do alvará de licença;

g) emissão de Nota Fiscal de Serviço;

h) outros serviços criados por ato próprio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tenha o objetivo de prestar serviços de orientação para implantação de empreendimentos no Município.

(Fonte: Divaleia Casagrande)