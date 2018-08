Equipe do bairro Petrópolis, terceiro lugar no futsal adulto masculino

Duas modalidades da 24ª Olimpíada Interbairros de Concórdia encerram amanhã, quarta-feira, no Centro de Eventos Concórdia. O público poderá assistir as finais do futsal sub 12 masculino e futsal adulto masculino. A partir das 18h30, no sub 12, Gruta x Santa Cruz buscam a medalha de ouro. Estados x Frei Lency, às 19h, confronto que vale o título de campeão do futsal adulto masculino.

A conquista do primeiro lugar nas categorias é a chance de subir de posição na classificação geral da competição. O Nações é oitavo colocado, Gruta ocupa a nona posição, Santa Cruz é décimo lugar. A liderança é do bairro Imigrantes com 132 pontos e é o campeão geral antecipadamente. Na segunda colocação vem o bairro Nazaré com 83 pontos e na sequência o Centro com 80.

Fonte:ASCOM FMEC