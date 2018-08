Uma das duplas mais queridas do Brasil Marcos e Belutti estarão em Concórdia no feriado de 7 de setembro durante a FEMIX 2018 – AINDA MAIOR. O Show será marcado pelo Lançamento do DVD de 10 anos de carreira gravado no Credicard Hall em São Paulo.

No repertório, 18 músicas inéditas, nove delas já disponibilizadas nas plataformas digitais, em formato de EP, intitulado “Esquenta M&B”. Além, claro, de seis regravações de grandes sucessos dessa primeira etapa da dupla como “Domingo de Manhã”, “Aquele 1%” e “Eu Era”. A produção musical é assinada por Ray Ferrari.

Na noite além dos meninos apresentação da dupla Roger e Gustavo que inclusive tem uma canção gravada com Fernando e Sorocaba. Também se presentam na noite João Gustavo e Leonardo. Abertura dos portões às 21h e Show Nacional marcado para às 23h.

O Show Nacional é uma parceria com a BShow Produções que além da dupla fará uma festa na quinta-feira, dia 6, com a banda gaúcha Tchê Chaleira do sucesso Tô Bebendo Demais, Diego Strada, Neghuinho Gill e Arthur e Alessandra.

Os ingressos antecipados já podem ser adquiridos para as duas festas nos seguintes pontos de venda:

Ingressos Show Nacional Tchê Chaleira:

☑️ Arquibancada Vip: R$ 30,00

☑️ Vip em pé: R$ 25,00

☑️ Pista em pé: R$ 15,00

Ingressos Show Nacional Marcos & Belutti:

☑️ Arquibancada Vip: R$ 60,00

☑️ Vip em pé: R$ 50,00

☑️ Pista em pé: R$ 30,00

☑️ Mesas para 6 pessoas sentadas:

🔸 Romântico Anônimo: R$ 1.800,00

🔸 Cancela Sentimento: R$ 1.400,00

🔸 Poeira da Lua: R$ 1.100,00

🔸 Bora se Acabar: R$ 900,00

Contatos para compra de mesas:

Fábio: (49) 99975-8730‬ ou

Morgana: (49) 98804-8486

Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Ingressos limitados.

PONTOS DE VENDAS INGRESSOS

CONCÓRDIA:



Megazam

Fischer Móveis e Eletro

Careca Motos

Portinari Imóveis

Mecânica e Recuperadora Cavalieri

Compretudo Supermercado

Santa Pedra Volkswagen

Restaurante e Churrascaria Recanto Nativo

Real Center Materiais de Construção

Vida Mais

Dog’s & Cia

Gordo Rolamentos

Finger Móveis Planejados

Marisa Dilda Seguros

Zat Supermercados

Gráfica Nova Print

Floart Floricultura

Merlo Contabilidade

Mega Auto Center

One Fitness Academia

PONTOS DE VENDA INGRESSOS

REGIÃO:



Seara: Muvuca Lanches

Ipumirim: Esquadrias Sunti

Piratuba: Dorini Supermercados

Capinzal: Panificadora Zeni

Joaçaba: Lorenci

Catanduvas: Loja Comassetto

Irani: Relojoaria Canton

Xanxerê: Megazam

Severiano de Almeida: Mercado Dalbosco

Erechim: Lorenci

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)