Três jogos movimentam a semana em mais uma rodada do Estadual LCF Feminino.

Nesta terça-feira, a Female recebe em casa a equipe da AFFI Irani. Ambas tem 3 pontos cada e brigam também pela liderança da competição. A partida acontece n o ginásio da SER Aurora ás 20h30.

Já na quarta-feira, Female e Leoas se enfrentam pela primeira vez na Liga Catarinense. O confronto marca mais uma rodada do Estadual Feminino. Neste jogo, ambas as equipes poderão utilizar seu time profissional.

Em Concórdia, a equipe da Acoff estreia no Estadual recebendo as Leoas da Serra ás 20hs no centro eventos de Concórdia. A equipe das Leoas lideram a competição no momento.

Créditos: Assessoria de Imprense LCF