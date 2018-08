Dois jogos movimentam a chave A do Estadual da Liga Catarinense nesta quarta-feira. Em quadra tem briga pela liderança e a briga pela primeira vitória no returno pontuação.

Em Maravilha, a equipe do Maravilha Futsal recebe o vice-líder ADAF Saudades. A equipe do Maravilha vem de vitória diante do Guarany em Xaxim. Já a ADAF vem de uma vitória emc asa diante da DME Bom Jesus do Oeste. O Confronto acontece ás 20h15.

No outro jogo da noite, tem confronto valendo a primeira vitória no returno. O Carecão em Seara receberá Seara e Guarany Futsal. Ambas as equipes ainda não sabem o que é vencer no returno. Para isso, as duas equipes brigam pela primeira pontuação. O Confronto acontece ás 20h15.

A equipe do Expressivo lidera a chave com 9 pontos.

Créditos: Assessoria de Imprensa LCF