A reunião realizada na tarde da segunda-feira, 20 de agosto, entre a Prefeitura de Concórdia e a empresa Trix, responsável pelas obras de esgotamento sanitário, rendeu críticas na sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira. A reclamação não foi sobre a tentativa de agilizar o andamento das obras, mas alguns vereadores da base do governo não gostaram de não terem sido convidados para participar desta conversa.

Anderson Guzzatto, PR, foi quem levou este assunto para a tribuna da Câmara de Vereadores. Mesmo sendo da base do governo e do partido do vice-prefeito, Edilson Massocco, que foi quem coordenou essa reunião, Guzzatto disse que faria criticas. O vereador argumentou que a demora em fechar os buracos abertos para a implantação da rede coletora de esgoto e a precariedade do serviço foi o assunto de destaque da sessão da última segunda-feira. “Não concordo com isso, mas questões como essas deveriam ter sim representante do Legislativo. Se é difícil trazer o convite, manda um mototáxi, pela distância que é da Câmara”, ironizou.

O líder do governo na Câmara, vereador Fabiano Caitano, PSDB, tentou justificar que a reunião foi marcada pelo vice-prefeito de última hora, em função da urgência de solucionar o problema e também pela dificuldade de conseguir reunir pessoas de fora. “Mas acredito que vossa excelência (Anderson Guzzatto) sendo do mesmo partido que ele (Edilson Massocco) pode buscar as informações mais fácil do que eu”.

Valcir Zanella, PSDB, mesmo partido do prefeito Rogério Pacheco, também reclamou. “Ontem era uma oportunidade de nós estarmos juntos para dar nossa parcela de contribuição”, afirmou Zanella. Segundo ele, são os vereadores que estão diariamente nas ruas ouvindo as reclamações dos moradores.

Claiton Casagrande foi mais diplomático. Ele falou sobre os encaminhamentos dados e disse que as obras precisam de agilidade, mas é contra a paralisação dos trabalhos.

O vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco, determinou que não se abra nenhum buraco sem antes fechar os que já estão abertos. Massocco também deixou claro que os responsáveis pela obra terão no máximo 20 dias para executar o cronograma. Caso contrário, a prefeitura vai exigir a paralisação imediata dos trabalhos.

A colocação da rede de coleta de esgoto é uma obra da Casan, mas a Prefeitura de Concórdia é a responsável pela fiscalização. A previsão é que os trabalhos na área central terminem em outubro.