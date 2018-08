As últimas horas foram as mais chuvosas dos últimos 25 dias na região de Concórdia. Conforme dados da Estação Agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves caíram 32,2 milímetros de chuva no período das 15h de segunda-feira, dia 20, até às 9h desta terça-feira, dia 21, em Concórdia. Já as estações hidrológicas da Epagri Ciram, instaladas ao longo do rio dos Queimados, registraram em média 33 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.



O volume registrado nas últimas horas é o maior nesse mês de agosto, que também havia registrado chuva nos dias oito e nove desse mês, com cinco e nove milímetros respectivamente. Até então, o dia mais chuvoso, foi registrado no dia 25 do mês passado, com 34 milímetros.