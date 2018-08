Desde a última semana, a comunidade de Piratuba passou a contar com os serviços de mais um profissional médico na Unidade Central de Saúde do Município. "Natural de Ipira, com familiares em Piratuba, Beatriz kirst é clínica geral", informa o secretário municipal de Saúde, Vanderlei Weber.

Com a chegada da nova médica, agora são cinco clínicos gerais atendendo aos pacientes que procuram a unidade. "Diariamente, são atendidas com consultas de 100 a 120 pessoas", informou o secretário. "Saúde é uma das prioridades da nossa administração. Queremos atender cada vez mais e melhor a comunidade de Piratuba", declarou o prefeito Bile Benjamini.

Elisângela Pezzutti / Ascom Prefeitura de Piratuba