A esposa do motorista do Ômega que saiu da pista, tombou e derrubou árvores na BR-153, na noite de domingo, dia 12, teve alta do Hospital São Francisco no último sábado, dia 18. Luana de Melo estava na carona e ficou internada por seis dias. De acordo com informações de familiares, ela se recupera em casa.

O marido e motorista do Ômega, Rafael Albieiro, teve a duas pernas amputadas no acidente. Ele foi internado em estado grave, permaneceu na UTI por seis dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no sábado, dia 18.

O acidente aconteceu em frente ao Posto da Coopercarga, em Concórdia. O Ômega fazia o sentido RS, SC, quando Albieiro perdeu o controle, subiu no canteiro e bateu em árvores. De acordo com o laudo da Polícia Rodoviária Federal, a velocidade incompatível com o permitido na via, teria causado o acidente.