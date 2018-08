Está aberto até a próxima sexta-feira, dia 24, o período de inscrições para o curso de Bombeiros Voluntários, promovido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, mediante doação de um quilo de alimento não perecível. O procedimento pode ser feito na própria corporação e 50 vagas estão sendo disponibilizadas nesse trenamento.



Conforme o comandante da corporação, Sandro Alves Pereira, haverá processo seletivo para definir os aprovados para o curso. O exeme consistirá em quatro etapas distintas como prova de escrita de escolaridade, aptidão física, avaliação psicológica e questionário de investigação social. A carga horária do curso é de 360 horas.



Os resquisitos obrigatórios para o ingresso no curso de formação de bombeiros voluntários são: ter no mínimo 18 anos até a idade da inscrição, estar em dia com os direitos civis, estar em dia com as obrigações eleitorais, estar em dia com as obrigações militares, ter aptidão física e mental mediante atestado médico e apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.