Esta será a 9ª edição do Seminário e acontece na sexta-feira, dia 24 de agosto, a partir das 19:30h no Salão Paroquial da Igreja Católica. O evento vai contar com apresentações de grupos locais e regionais. O público vai acompanhar orquestras de violões e flautas, danças germânicas e projeções, banda municipal e show com a cantora Franciele Schumann. O grupo de Caboclos de Zonalta, Piratuba, também vai marcar presença para a apresentação do Terno de Reis.

O evento também faz parte da programação de aniversário de Peritiba, que completou 55 anos na quarta-feira, dia 15. Na mesma noite haverá a divulgação do Concurso Fotográfico que teve 25 inscritos. São fotógrafos amadores que captaram imagens de Peritiba na área da cultura e ou pontos turísticos já existentes e ou que possam ser inseridos no roteiro do caminho das palmeiras.

Cinco serão premiadas. A avaliação leva em conta a estética, qualidade fotográfica, criatividade e consonância com o tema. Eles receberão medalha de participação e valores em dinheiro. O 1º lugar vai levar R$ 500,00, o segundo, R$ 300,00 e o terceiro colocado, R$ 200,00. O quarto lugar receberá R$ 150,00 e o quinto, R$ 100,00.