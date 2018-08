A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia deteve um homem por embriaguez ao volante e desacato à autoridade policial. O fato foi registrado na noite do domingo, dia 19, na SC 469, entre a comunidade de Entre Rios e a cidade de Alto Bela Vista.



Inicialmente, uma denúncia chegou à Polícia Militar de que um homem sob efeito de álcool estaria conduzindo um veículo automotor. A PM localizou o veículo, estacionado às margens da rodovia e acionou a Militar Rodoviária, que foi até o local da ocorrência.



No interior do carro estava o motorista de iniciais M.A.Z.R, de 30 anos, que apresentava sinais de embriaguez. Conforme a PMRv, ele teria negado fazer teste do bafômetro e iniciado as ofensas aos agentes policiais ao ser informado de que seria levado para a Central de Polícia Civil de Concórdia. Ele também foi enquadrado por resistência à prisão.



(Com informações do repórter André Krüger).