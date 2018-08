Agentes prisionais encontram pequena quantidade de droga em cela do Presídio

Agentes prisionais encontraram uma pequena quantidade de entorpecente dentro de uma das celas do Presídio Regional de Concórdia. O fato foi registrado na noite da última sexta-feira, dia 17. Conforme Boletim de Ocorrência, confeccionado na Central de Polícia Civil de Concórdia, o entorpecente - cuja quantidade não foi divulgada - estava dentro de um balão azul dentro do sanitário do banheiro desta cela.

A propriedade do entorpecente foi atribuída a dois detentos que retornaram do trabalho externo. Ambos e a droga foram levados para Central de Polícia e o entorpecente foi apreendido.

(Com informações do repórter André Krüger)