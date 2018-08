Um incêndio destruiu um equipamento secador de sementes de uma empresa, instalada na área industrial de Concórdia. O fato foi registrado por volta das 2h30 da última madrugada e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.



Conforme a guarnição, cerca de uma tonelada de soja, que estava dentro do equipamento, foi queimada. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e os bombeiros utilizaram cerca de 2,5 mil litros de água para combater o fogo.