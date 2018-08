Na tarde desta segunda-feira, 20, foi realizada na sala de reuniões do centro Administrativo Municipal uma importante reunião envolvendo representantes da Trix e da Casan com membros da administração de Concórdia. A demora em fechar os buracos abertos para a implantação da rede coletora de esgoto e a precariedade do serviço apresentado foi o que motivou o encontro. Em poucas palavras o vice-prefeito, Edilson Massocco, começou a reunião resumindo o descontentamento da municipalidade que ecoa também na sociedade como um todo, “a paciência acabou”, disse ele, se referindo as inconformidades do trabalho realizado e a demora em concluir o fechamento das valas abertas. “A partir desta data não se abre nenhum buraco sem antes fechar os que já estão abertos” - determinou o gestor, reiterando que os responsáveis pela obra terão, no máximo, 20 dias para executar o cronograma. Caso contrário, a prefeitura vai exigir a paralisação imediata dos trabalhos até que tudo se normalize.



Massocco cobrou maior agilidade afirmando não entender o porquê de ruas como a Dr. Maruri e a Getúlio Vargas, importantes vias de ligação do trânsito na área central, estarem em obras há muito tempo prejudicando o tráfego de veículos e causando transtornos aos usuários. O engenheiro Mauro Casqueiro, representante da empresa Trix e responsável pela obra em Concórdia justificou a demora atribuindo as condições do solo em alguns trechos com o surgimento inesperado de rochas e também, da dificuldade em receber em tempo hábil o material para o recapeamento. O empresário Valmir Patzlaff, sócio proprietário da empresa Britax, responsável pelo fornecimento do material utilizado no recapeamento das vias que são abertas, participou da reunião a convite da empresa Trix e reconheceu a deficiência na distribuição do produto dentro do prazo contratual, afirmando ter passado por problemas internos, os quais inclusive, nas palavras do mesmo, já foram superados. Ele garantiu que a situação será normalizada e tudo será ajustado tão logo o clima se estabilize.



Os representantes da administração foram unânimes em afirmar que não cabe mais desculpas, em que pese entender plausíveis os eventuais percalços relatados. A secretária de Administração, Neiva Piola, afirmou que a população não suporta mais e que a insatisfação é generalizada. “Essa situação ficou insustentável”, disse ela, reiterando que a sociedade cobra da prefeitura sem se dar conta de quem é a verdadeira responsabilidade. “A maioria das pessoas desconhecem os trâmites contratuais, querem ver o trabalho realizado e com qualidade. É um direito da comunidade, porém, somos nós da administração que arcamos com as críticas mais duras e isso precisa ter um fim” - completa. Ao final da reunião ficou acordado que a prefeitura vai intensificar a fiscalização e, que dependendo do que for constatado tomará providências mais rígidas para preservar a população e o próprio poder público das consequências negativas causadas. O prefeito Rogério Pacheco não participou do encontro por estar em viagem de trabalho.



A obra contratada pela CASAN ainda em 2016 tinha prazo de conclusão o mês de fevereiro/2018. Devido aos ajustes e aditivos feitos, o prazo foi estendido para novembro do corrente ano. São 62 quilômetros de rede coletora com capacidade de tratar 60 litros de esgoto por segundo nesta primeira fase. Quando a rede for ampliada a capacidade aumentará para 120 litros por segundo. O engenheiro da Trix, Ricardo Cerutti, afirma que já estão prontos mais de 60 mil metros de rede, restando cerca de 1,5 Km.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)