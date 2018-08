As obras de esgotamento sanitário da Casan, que são executadas em Concórdia pelo Consórcio Trix/Infracon, voltaram a ser questionadas na Câmara de Vereadores. Na sessão desta segunda-feira, 20 de agosto, os legisladores chegaram a sugerir que a Prefeitura de Concórdia, responsável pela fiscalização das obras, determine a suspensão dos serviços. As principais queixas são os buracos abertos em várias ruas centrais e a demora para fechá-los.

Anderson Guzzato, PR, entende que a empresa desrespeitou o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco. “Alguns meses atrás ele determinou que não se abrissem mais buracos até que se fechassem os já abertos. Para mim, eles pegaram a palavra da maior autoridade do Município e jogaram no lixo”, pontua. Guzzatto diz que colocar terra com pó de brita, sem pavimentar, não é fechar os buracos. “Os carros estão ficando acabados. Não sei onde está a fiscalização. Simplesmente eles chegam aos locais, começam a trabalhar e as pessoas que se virem para organizar o trânsito”.

Edno Gonçalves, PDT, ressalta que os concordienses estão ficando revoltados com as obras de esgotamento sanitário. “O prefeito parece que perdeu a autoridade em Concórdia. As ordens são dadas, mas infelizmente não são cumpridas”. A sugestão do vereador é que a fiscalização da prefeitura seja mais rigorosa. “O Município tem a responsabilidade e o dever de fiscalizar”, acrescenta.

O petista Evandro Pegoraro diz que é preciso mais pulso firme com a empresa que faz essas obras. “Na verdade está faltando imposição do Município, que precisa se fazer ouvir diante dessas questões”, enfatiza.

Mauro Fretta, PSB, afirma que não tem esperança de que as ruas ficarão em boas condições de uso após essas obras. “Tenho pena das próximas administrações que pegarem isso. Vão ter que fazer um projeto de revitalização de toda a malha asfáltica do Município”.

A sugestão de Claiton Casagrande, PR, é que se cobre agilidade na finalização dos serviços nas ruas do Comércio e Dr. Maruri. “As pessoas que transitam por esses locais já estão quase esgotando a paciência”.

Versão da empresa

A explicação da empresa é que está se encontrando mais problemas que o previsto. As justificativas são as dificuldades no fornecimento de massa asfáltica e interferências no subsolo, como dutos da rede de água, telefonia e galerias de drenagem, além de bastante umidade do solo na região central.

A expectativa da equipe técnica é finalizar a etapa de implantação da rede até outubro deste ano. Atualmente, já foi implantada 96% da rede de coleta de esgoto prevista em projeto. Outra parte da obra, que é a construção da Estação de Tratamento de Esgoto, está andando dentro do cronograma e tem mais de 53% do projeto já executado. O índice global de execução está em 75% e o prazo para conclusão é dezembro de 2018.

Confira quais são as ruas que estão em obras

- Rua Dr. Maruri (entre a Getúlio Vargas e a Orestes Farina);

- Rua Senador Attilio Fontana (entre as ruas do Comércio e Dr. Maruri);

- Rua Getúlio Vargas (entre a Adilio Mutzemberg e Marechal Deodoro);

- Rua do Comércio (entre a Orestes Farina e a Travessa Lamonato);

- Rua Orestes Farina (entre as ruas do Comércio e Dr. Maruri).

As equipes de trabalho estão realizando reparos nas ruas Anitta Garibaldi, Leônidas Fávero, Júlio Moritz e Marcelino Ramos.