Embora a empresa esteja com dificuldades para recapear as valas já fechadas, as escavações devem ser agilizadas.

Não será uma boa ideia parar novamente as obras do esgotamento sanitário

Vira e mexe e as obras de colocação do sistema de esgotamento sanitário em Concórdia viram tema de debate na Câmara de Vereadores de Concórdia. Não foi diferente na manhã desta segunda-feira, dia 20, durante a primeira Sessão Ordinária desta semana do Legislativo Local. O assunto, a qualidade do serviço do consórcio Trix-Infracon no tapa-buracos, que foram abertos para a colocação dos dutos.

Não é de hoje que há reclamações de motoristas sobre a qualidade, ou falta dela, na recolocação da camada asfáltica onde foi feito o serviço de escavação. O fato foi motivo de bronca de vereadores da situação e da oposição, hoje pela parte da manhã. Houve cobrança para que haja fiscalização maior pelo Executivo Municipal em relação ao serviço da Trix.

No fim de semana, a Prefeitura de Concórdia lançou nota dizendo que a Trix-Infracon está tendo dificuldade para obter massa asfáltica para tapar os buracos que já foram abertos e estão fechados com terra. Porém, a Administração, a exemplo do que já determinou, pode solicitar que a empresa novamente paralise a abertura de novas valas até que não haja o recapeamento dos buracos já abertos.

Se isso acontecer será, na minha modesta opinião, um equívoco! Penso que a melhor alternativa seria terminar o trabalho de escavação dos buracos na área central, o mais rápido possível. Respeito quem pense o contrário, mas passar com os carros sobre as valas abertas e que não foram recapeadas ou com imperfeições está longe de ser um transtorno para os motoristas.

Em relação às obras da Trix-Infracon, para mim, o transtorno é o trabalho de escavação que ainda não terminou na área central de Concórdia. Por exemplo, na Maruri são três pistas de único fluxo. Na pista da direita há a escavação, na pista do meio tem os montes de terra da escavação e máquinas posicionadas para o serviço; sobrando só a terceira pista, ou a da esquerda, para o tráfego de veículos. Embora essa situação já tivesse sido alertada, isso está se tornando um gargalo no trânsito e fica pior nos horários de pico.

Então, parar com as obras de escavação nesse momento, sem que elas tenham sido concluídas na área central de Concórdia não vai eliminar o "verdadeiro transtorno". Mas irá adiá-lo para outro momento, bem como o previsto sofrimento dos motoristas.

Na minha opinião, o interessante é achar outro mecanismo jurídico que obrigue a empresa a tapar com asfalto os buracos abertos, mas que se conclua o mais rápido possível os serviços de escavação e colocação da rede na área central.

Transtorno por transtorno, eu ainda prefiro reduzir a marcha para passar por uma eventual vala aberta à enfrentar uma demorada fila para passar pelos locais que ainda estão com obras.