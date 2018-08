Suspeito estava cumprindo pena no semiaberto por outro delito, quando cometeu esse crime

A Justiça da Comarca de Concórdia condenou um homem pelo crime de furto. No último dia 16, o juiz Samuel Andreis sentenciou Roberto Carlos dos Santos a pena de quatro anos e oito meses de prisão, em regime inicial fechado por ter quebrado o vidro da janela de dois veículos, que estavam estacionados na rua Anita Garibaldi. Do interior dos carros, foram levados bens como rádio automotivo, óculos de sol e pen-drives. O suspeito acabou sendo detido horas depois dos fatos, ocorridos no dia cinco de junho desse ano.



Após denúncia criminal, apresentada pelo Ministério Público, no dia sete desse mesmo mês, a Justiça proferiu sentença, baseada em provas demonstradas como fotografias, depoimento das vítimas e de testemunhas, além da apreensão de objetos e a própria confissão do acusado.



Outro agravante é que Roberto Carlos dos Santos já possuia seis condenações anteriores também por danos contra o patrimônio e cometeu o arrombamento e furto a esses dois veículos quando estava cumprindo pena em regime semiaberto em função de outro delito.