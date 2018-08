O Instituto Médico Legal de Concórdia confirmou no começo da tarde desta segunda-feira, dia 20, o nome da vítima de queda de altura, cujo corpo foi encontrado dentro da oficina eletrotécnica da Casan, em Concórdia. Trata-se de Ian Stempczinski do Prado, 23 anos. O corpo já foi liberado para os familiares.

Conforme o IML, a vítima apresentava politraumatismo e acredita-se que a queda possa ter ocorrido de uma altura aproximada de 20 metros.



A vítima foi achada caída e com politraumatismo dentro da oficina eletrotécnica da Casan no começo da manhã desta segunda-feira, dia 20, por servidores da estatal que chegaram para trabalhar. O telhado estava quebrado, sugerindo que a queda foi do prédio em construção, localizado aos fundos do local.



Acredita-se que o fato tenha ocorrido na manhã do domingo, dia 19, já que câmeras de monitoramento do prédio em construção registraram a entrada de uma pessoa no local e suspeita-se que possa ser Ian.



A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias.