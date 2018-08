No sábado (18) a equipe sub-20 venceu a equipe de Tubarão por 5 a 0 pelo campeonato catarinense da categoria, já no domingo a equipe sub-18 venceu Campos Novos por 7 a 1 pela liga catarinense, ambos jogos foram realizados no ginásio da UnC.



A equipe sub-20 comandada pelo técnico Thomé teve tranquilidade e muita qualidade em quadra e construiu a vitória com gols de Xilau, Kaczynski, Tainan, Felipe Piva e Fernando França.



Já a equipe sub-18 comandada pelo técnico Xava ainda na primeira etapa abriu o placar com Pedro Dametto e Felipe Piva, já Campos Novos descontou com Matheus aos 18 minutos. Na etapa complementar a equipe concordiense aproveitou as chances e balançou a rede com gols de Carlos, Felipe Piva, Iago e Guilherme (2).



Nesta terça-feira (21) a equipe sub-20 da ACF/FMEC enfrentará a equipe do Avaí Floripa às 18h no Centro de Eventos com entrada gratuita.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)