Neste sábado (18) as equipes sub-15 e sub-17 do galo enfrentaram as equipes de Joinville, em Concórdia.

Galo empata no sub-17 e é superado no sub-15 pelo Catarinense

Iniciando o returno da competição a equipe sub-15 não conseguiu segurar a equipe do norte do estado, que aproveitou as falhas concordienses e construiu a vitória. Já no sub-17 o galo saiu na frente com gol de Eduardo, mas viu no final da partida os adversários empatarem a partida e com isso fazer a equipe do galo somar somente 1 ponto na rodada.



Sem tempo para descanso as equipes já retornam aos treinos nesta segunda-feira (20) para o próximo compromisso pela competição, que será no próximo sábado (25) em Tubarão contra a equipe do Tubarão.



(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)