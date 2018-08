Apenas 61,37% do público-alvo foi vacinado até agora. Campanha vai até o dia 31 de agosto.

Apesar do movimento ter sido intenso nas 19 salas de vacinação do município no último sábado, 18, os números da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite não são muito animadores. Das 3.497 crianças a serem vacinadas, apenas 2.146 foram imunizadas, o que corresponde a apenas 61,37% da meta estipulada pela Secretaria Municipal de Saúde.



A enfermeira Ieda Maria Schumann, chefe da sala de vacinas da Unidade Sanitária Central enalteceu a procura no dia D, porém, vê com certa preocupação a possibilidade de não se atingir a meta de 95% definida pelo órgão de Saúde local. “Ainda temos 1.351 crianças pendentes em nossa relação e, apenas 10 dias úteis para o encerramento da campanha.

Vamos aguardar até o dia 31, mas, será preciso contar com a mobilização dos pais e ou responsáveis para cumprirmos o objetivo”. Segundo ela, é fundamental que a população atente pela importância do gesto, uma vez que essas doenças estão na iminência de se expandir no território nacional, sendo a vacinação a melhor maneira de se prevenir.



A secretária interina de Saúde, Grace Simioni Menegat, estuda junto a equipe técnica da pasta, estender o horário de atendimento ao público durante as duas próximas semanas, o que segundo ela, facilitará aos pais levarem seus filhos após o expediente de trabalho. “Estamos ultimando os detalhes para poder anunciar a população como se dará a nova sistemática. A tendência é que tenhamos horário estendido até as 19 horas pelo menos na Unidade Sanitária, centralizando o atendimento e permitindo que pessoas de outras localidades, incluindo interior, possam aproveitar a ocasião” – finaliza.



Ainda assim, todas as ESFs estarão abertas ao público em horário habitual, ou seja, das 08:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas, diariamente. É fundamental apresentar a carteirinha e o cartão SUS nos locais de vacinação.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)