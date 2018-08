A entidade de Piratuba realizou no sábado, dia 08, a segunda edição do "Recicla CDL", que recolheu lixo eletrônico. O ponto de coleta foi a Praça do Ferroviário, entre 9h e 16h. De acordo com presidente da entidade, Evandro Saschini, o material recolhido somou cerca de duas toneladas.

Ele destaca que a população de Piratuba aproveitou a oportunidade. "É o nosso segundo ano de campanha e já percebemos que o projeto deu certo e terá continuidade. Nossa participação, como entidade, tem por objetivo a orientação sobre o descarte correto do lixo eletrônico, campanha essa que é feita também pelo CDL de Santa Catarina", destacou Sachini. “Somando a coleta do ano passado com a deste ano, já recolhemos cerca de seis toneladas”, conta ele.

Televisores, monitores, telefones, aparelhos de som, impressoras e os mais variados tipos de eletrônicos sem serventia foram descartados através da campanha. Uma empresa especializada em reciclagem de eletrônicos dará o destino correto aos objetos. “É importante ensinar nossas crianças, desde pequenas, a preservar o meio ambiente e fazer o descarte correto do lixo eletrônico, que aumenta a cada ano", finaliza Sachini.

Informações/ Jornal Comunidade