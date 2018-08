Carreta de Concórdia se envolve em acidente no RS

No final da tarde deste domingo (19), um acidente entre duas carretas deixou um motorista preso às ferragens em Passo Fundo. O fato aconteceu no Km 08 da ERS 135, na saída para Coxilha.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, uma carreta com placas de Porto Alegre/RS trafegava em direção ao acesso de Passo Fundo, quando acabou colidindo na traseira de uma carreta com placas de Concórdia/SC.

O motivo da colisão foi que um veículo na frente da carreta de Concórdia havia reduzido a velocidade para a travessia de pedestres na rodovia.

Com o impacto, a cabine da carreta de Porto Alegre ficou destruída e o motorista preso às ferragens. Uma ação de resgate foi deflagrada pelos socorristas da EGR e do Corpo de Bombeiros, encaminhando a vítima para o Hospital da Cidade, onde recebe atendimento médico.

O trânsito ficou parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência.

(Fonte: Rádio Uirapuru)