Durante as comemorações de aniversário de Peritiba, que completou 55 anos no dia 15 deste mês, a prefeita Neusa Maraschini anunciou que três empresas estão se instalando no município através de incentivos da Prefeitura. De acordo com ela, são mais de 20 empregos que serão gerados.

Em entrevista à Rádio Aliança, Neusa relatou que as empresas estão se instalando em barracões construídos pela Prefeitura. “Uma das empresas trabalha no ramo metalúrgico, outra na área de informática e temos mais uma de reciclagem de lixo, que é de Peritiba e não tinha um local próprio”, conta. “Além dos empregos agora, as empresas assumem o compromisso de gerar mais oportunidades de trabalho ao longo dos anos. Outra vantagem é a movimentação econômica gerada no município”, destaca.

A prefeita explica que a forma de incentivo é a concessão de uso, com possibilidade de compra dos barracões. “A empresa se instala e tem o compromisso de arcar com o seguro e manutenção do imóvel. Adaptações também ficam por conta dos empresários. Eles têm a permissão de utilizar por 10 anos e depois podem renovar o contrato ou comprar barracão”, detalha ela. “Uma avaliação do imóvel é feita por imobiliárias e a empresa pode comprar com desconto e pagar parcelado em até cinco anos,” acrescenta.

Neusa também adiantou que algumas empresas que já estão utilizando barracões demonstram interesse em comprar os imóveis e é possível que outros espaços sejam construídos no próximo ano pela Prefeitura, com o objetivo de atrair mais empresas para Peritiba.