A equipe do Barra Fria foi eliminada e rebaixada da série A do Interiorano de 2018. A informação é da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia. O motivo foi jogar com um atleta em situação irregular. O Julgamento da Comissão Disciplinar da competição, vincultada ao Tribunal de Justiça Desportiva, aconteceu na última semana.



Em entrevista ao Jornalismo Aliança, o coordenador da competição, Fábio Pelisser, explica que o Barra Fria teria utilizado um jogador que não estava inscrito no campeonato, utilizando-se a identidade de outro atleta devidamente inscrito na competição. O fato foi percebido no jogo contra o Caravággio.



Conforme Pelisser, a arbitragem percebeu que as assinaturas não coincidiam e comunicou a FMEC, que confirmou o caso.



A questão foi julgada pela Comissão Disciplinar e a decisão foi pela exclusão do atleta, que cedeu o documento, mais a eliminação da série A e rebaixamento automático para a série C em 2019 da equipe do Barra Fria.



Com essa decisão, a série A terá aleterações no seu começo da segunda fase. O Barra Fria, que havia se classificado, está fora e com isso entra o Sede Brum para a próxima fase. Com isso, três equipes sobem da B para A para a próxima edição.



Outra eliminação



Além do Barra Fria, o Barra Bonita B também foi eliminado da série C do Interiorano de Concórdia por escalação de atleta em situação irregular. Um jogador, que estava com cartão vermelho e deveria cumprir suspensão, foi relacionado em súmula e o fato foi percebido e julgado nos últimos dias. Com isso, o Barra Fria B está fora da próxima fase e entra o Boa Esperança B.