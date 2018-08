Estão abertas as inscrições para a etapa de Concórdia do Circuito de Corridas Unimed. O evento será realizado no dia 30 de setembro e neste ano serão disponibilizadas 500 inscrições. Na edição de 2017 foram efetuadas 403 inscrições em oito dias. As vagas ficarão abertas até o dia 24 de setembro.

As inscrições deverão ser feitas por meio do site www.circuitodecorridaunimed.com.br e os corredores poderão fazer 5km ou 10 km. Também são duas modalidades disponíveis: kit completo (R$ 70,00) contendo camiseta, bolsa térmica, button-chip e chip. O kit simples custa R$ 45,00 e contém a camiseta e o chip. Quem é cliente da Unimed terá 50% de desconto nas inscrições.

O Circuito de Corridas terá 18 etapas em Santa Catarina. Haverá provas em Joaçaba, Brusque, Jaraguá do Sul, Blumenau, São Bento do Sul, Caçador, Rio do Sul, Tubarão, Concórdia, Videira, Porto União, Mafra, São Miguel do Oeste, Joinville, Xanxerê, Chapecó e Florianópolis.