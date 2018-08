E a campanha Show de Prêmios do Comércio de Concórdia – R$150 MIL em vale-compras segue com a divulgação do segundo sorteio que será realizado na sexta-feira, dia 24, às 10h, em frente a CDL Concórdia. Nessa etapa serão 45 vale-compras, 35 de R$500 e 10 de R$1 mil.

Para concorrer basta comprar acima de R$50 em uma das centenas de lojas e empresas identificadas e preencher o cupom. A campanha promovida pelo comércio da cidade é a maior em premiação já realizada na região contemplando 202 consumidores e centenas de estabelecimentos não apenas do varejo que apostam e investem em promoções diferenciadas para atrair os olhares dos consumidores nos diferentes períodos do ano.

Segundo um dos diretores de campanha, Marcos Menegat, a campanha que iniciou os trabalhos em março tem sido uma importante ferramenta de ampliação das vendas nos estabelecimentos da cidade. “As tradicionais campanhas promocionais ganham força e novos formatos para atender os diferentes perfis de consumidores. Em Concórdia, através da entidade criamos neste ano uma campanha grandiosa em premiação tudo para alavancar realmente as vendas das empresas que após um período de crise estão em recuperação”.

O Show de Prêmios de Concórdia terá mais duas etapas até o fim do ano. O terceiro sorteio no dia 26 de outubro será voltado ao Dia das Crianças e o maior e último está marcado para o dia 27 de dezembro alusivo a melhor data do ano o Natal inclusive com o sorteio de 1 vale no valor de R$10 mil.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)