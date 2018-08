Ainda permanece sem identificação o corpo de um homem que foi achado mutilado, caído dentro da oficina eletrotécnica da Casan, em Concórdia. O IGP de Concórdia já está no local para fazer o levantamento dos fatos e tentar identificar o homem, que possivelmente teve queda de altura. Conforme a direção da Casan, a vítima não é servidora da empresa. Representantes de uma construtora, que está edificando um prédio, que fica ao fundo da oficina da Casan, também afirmaram que não é nenhum dos trabalhadores que estão na obra ou de empresas terceirizadas.



Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, câmeras de monitoramente mostraram uma pessoa entrando na obra do prédio, que é isolada do acesso ao público através de muros, por volta das 6h30 do domingo, dia 19. Não dá para afirmar ainda que o corpo encontrado é dessa pessoa.



De acordo com o que foi informado pela Rádio Aliança, funcionários da Casan, que chegavam para trabalhar encontraram o corpo de uma pessoa caído dentro da oficina eletrotécnica da Casan. A vítima estava mutilada, sem parte de um dos braços e pernas, sugerindo uma queda de altura, já que o telhado também estava danificado. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia chegou a ser acionado. O IGP esteve no local e a Polícia Civil vai investigar o que realmente aconteceu.

(Com informações do repórter André Krüger).