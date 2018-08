Fato ocorreu no fim da tarde deste domingo, dia 19.

Uma mulher de 21 anos ficou ferida em uma colisão entre carro e moto, registrada no fim da tarde deste domingo, dia 19, em Concórdia O acidente foi no cruzamento da Tancredo de Almeida Neves com a José Fabrício das Neves.



Conforme informações, um veículo Ford Focus descia a Tancredo Neves e tentou acessar a José Fabrício das Neves. O motorista alega que não percebeu a motocicleta que subia essa mesma via e a colisão foi frontal. A vítima foi atendida consciente, com alguns ferimentos e conduzida para o Hospital São Francisco.