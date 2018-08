Governo do Estado divulga nota de pesar e decreta luto oficial por sete dias em virtude do falecimento de Aldo Schneider

O governador Eduardo Pinho Moreira decretou luto oficial por sete dias devido ao falecimento do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Aldo Schneider, na tarde deste domingo, 19. “Com tristeza recebo a notícia do falecimento do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider, com quem tive oportunidade de amplo convívio na condição de homem público e amigo. Ele deixa um legado de realizações e serviços prestados a Santa Catarina. Lutou até o fim, com a garra e coragem que sempre lhe foram peculiares. Meus sentimentos à família e a todos os que acompanharam sua jornada”, disse o governador.

Nota de Pesar



É com profundo sentimento de pesar que o Governo de Santa Catarina recebe a notícia do falecimento do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina Aldo Schneider, neste domingo, 19. Analista da Receita Estadual, Aldo era funcionário de carreira da Secretaria de Estado da Fazenda. Foi vereador, prefeito de Vitor Meireles por três gestões, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de Ibirama e atualmente estava no seu segundo mandato como deputado estadual. Lutava contra um câncer na coluna desde 2017. Aldo Schneider deixa a esposa Marita e os filhos Nathali Aline e Bruno Gustavo.



O Governo do Estado, em razão do falecimento, decreta luto oficial por sete dias.

(Fonte: Ascom/Governo de SC)