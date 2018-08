Uma residência foi totalmente destruída pelo fogo por volta das 23h20min, deste sábado (18), na Comunidade de Arroio Bonito, interior de Piratuba.

O Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado para atender a ocorrência. A residência era mista, de dois pavimentos. Os Bombeiros efetuaram o corte da energia elétrica e fizeram uma linha com dois lances de mangueiras de 1,5 e efetuaram o ataque direto. Foi utilizado cerca de quatro mil litros de água para a extinção das chamas e para realizar o rescaldo.

O dono de iniciais O.D.S., e seu filho que mora na residência ao lado, não se encontravam no local no momento do fato. Os Bombeiros constataram que as janelas da residência do filho de O.D.S., estavam abertas, e havia um forte cheiro de combustível nas aberturas, a residência que foi consumida pelo fogo fazia uso de um possível “gato”, uma terceira residência também estava usando o mesmo recurso de energia, mas não foi atingida pelo fogo.

A Central de Operações do Corpo de Bombeiros, entrou em contato com a Polícia Civil e CELESC, onde eles ficaram de ir no local neste domingo (19).

(Fonte: Grupo Magronada)