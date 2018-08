Um homem de 34 anos foi morto na tarde deste sábado (18) em uma residência no bairro Jardim José Rupp, em Herval d´Oeste. Bombeiros chegaram a ser acionados por volta das 15h para se deslocar até a Rua Paulo Roberto Ramos de Brito, mas a vítima já não apresentava sinais vitais.

A Polícia Militar informou que a homem foi assassinado com um golpe de arma branca na cabeça. Populares afirmam ser uma foice.

Um suspeito foi detido na casa e encaminhado pelas guarnições à Delegacia Regional de Joaçaba. A arma do crime ainda não foi localizada.

O corpo da vítima, identificada por Fernando Carlos Maciel, será recolhido pelo IGP, que junto com a Polícia Civil, deve periciar o local. As circunstâncias do crime serão apuradas.

(Fonte: Caco da Rosa)